Міністр оборони Італії відкинув причетність Росії до вибуху на заводі з виробництва боєприпасів

Правоохоронці розглядають можливі зв'язки з аналогічними інцидентами в Болгарії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія не має жодних ознак причетності до вибуху боєприпасів в італійському Коллеферро.

Про це пише Reuters.

Хоча уряд не прокоментував повідомлення про те, що завод виробляє боєприпаси для України, Крозетто намагався спростувати спекуляції щодо того, що за вибухом стоїть Росія.

Реклама

«Немає жодних ознак того, що це може бути чимось іншим, окрім внутрішньої проблеми», – сказав він італійському новинному агентству Adnkronos.

Газета La Repubblica повідомила, що прокурори розглядають можливі зв'язки з аналогічними інцидентами на боєприпасах у Болгарії.

Франко-німецька оборонна група KNDS, яка володіє заводом через свій підрозділ KNDS Ammo Italy, заявила, що обставини інциденту розслідуються.

Згідно з веб-сайтом компанії, завод у Коллеферро виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для наземних та морських оборонних систем, а також тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв.