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Міністр оборони Італії відкинув причетність Росії до вибуху на заводі з виробництва боєприпасів

Правоохоронці розглядають можливі зв'язки з аналогічними інцидентами в Болгарії.

Міністр оборони Італії відкинув причетність Росії до вибуху на заводі з виробництва боєприпасів
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: Вікі

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія не має жодних ознак причетності до вибуху боєприпасів в італійському Коллеферро.

Про це пише Reuters.

Хоча уряд не прокоментував повідомлення про те, що завод виробляє боєприпаси для України, Крозетто намагався спростувати спекуляції щодо того, що за вибухом стоїть Росія.

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«Немає жодних ознак того, що це може бути чимось іншим, окрім внутрішньої проблеми», – сказав він італійському новинному агентству Adnkronos.

Газета La Repubblica повідомила, що прокурори розглядають можливі зв'язки з аналогічними інцидентами на боєприпасах у Болгарії. 

Франко-німецька оборонна група KNDS, яка володіє заводом через свій підрозділ KNDS Ammo Italy, заявила, що обставини інциденту розслідуються.

Згідно з веб-сайтом компанії, завод у Коллеферро виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для наземних та морських оборонних систем, а також тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв.

  • 13 серпня в Італії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Завод був закритий на літні канікули, тому обійшлося без постраждалих.
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