Reuters: у Росії почалася нова хвиля дефіциту бензину

Попередня хвиля паливної кризи в Росії виникла у липні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У серпні низка регіонів Росії знову зіткнулася з дефіцитом пального. Про це повідомляє Reuters.

17 серпня агентство зафіксувало відсутність бензину на деяких автозаправних станціях у Московській області. Водночас дизельне пальне було доступне майже на всіх перевірених АЗС.

Попередня хвиля паливної кризи в Росії виникла у липні. Серед причин називали атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи та сезонне зростання попиту на пальне.

До кінця липня ситуація з постачанням бензину дещо стабілізувалася, однак у серпні проблеми знову загострилися на тлі нових атак на російські НПЗ.

14 серпня уряд РФ заявив, що ситуація з постачанням пального на АЗС "залишається складною" у низці регіонів.

Зокрема, проблеми з постачанням обговорювали представники енергетичної галузі в Оренбурзькій, Липецькій і Тверській областях, Краснодарському краї, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, Орловській області, Туві та Хакасії.