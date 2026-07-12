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Ціни на бензин у Росії різко зросли через удари по нафтовій інфраструктурі, – ISW

Українські удари суттєво скоротили обсяги пального, доступного для внутрішнього ринку Росії.

Ціни на бензин у Росії різко зросли через удари по нафтовій інфраструктурі, – ISW
Москвичі почали запасатися бензином повідомляють кілька пабліків. АЗС «Газпром Нефть»
Фото: соцмережі окупантів

У Росії стрімко дорожчає пальне на тлі українських далекобійних ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах паливної інфраструктури. 

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на дані Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), зазначають, що у червні споживчі ціни на бензин зросли в середньому на 6,88%, що значно перевищує темпи подорожчання у попередні місяці.

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Зокрема, бензин марки АІ-92 подорожчав на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне – на 7,1%.

За даними Росстату, у червні 2026 року бензин коштував на 19,9% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння, за весь 2024 рік ціни зросли на 11,13%, а за 2025-й – на 10,78%.

В ISW вважають, що основною причиною різкого стрибка цін стали українські удари по російських нафтопереробних підприємствах та логістичній інфраструктурі постачання пального, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Це суттєво скоротило обсяги пального, доступного для внутрішнього ринку Росії в період сезонного зростання попиту.

За оцінкою аналітиків, дефіцит бензину вже фіксується щонайменше у 78 із 83 федеральних суб'єктів РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Удари України по російській паливній інфраструктурі можуть ще більше поглибити дефіцит пального, вплинути не лише на цивільних споживачів, а й ускладнити логістичне забезпечення російської армії.

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