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Сили оборони уразили російський НПЗ, 10 танкерів, 4 пороми та інші військові об'єкти росіян

В акваторії Азовського моря уражено 10 російських танкерів та чотири пороми.

Сили оборони уразили російський НПЗ, 10 танкерів, 4 пороми та інші військові об'єкти росіян
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 11 липня та уночі 12 липня уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ, 10 російських танкерів та чотири пороми в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"В ніч на 12 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області рф. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", – ідеться у повідомленні.

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НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також уражено 10 танкерів РФ та 4 пороми в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил РФ.

11 липня уражено ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами у районі Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива. Уточнено результати попередніх уражень:

10 липня 2026 року за результатами оцінки наслідків ураження нафтопереробного комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області рф підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.

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