Партизани "АТЕШ" знищили на Брянщині вежі з комплексами РЕБ

Це відкриває тактичний коридор для польотів безпілотників углиб центральних регіонів Росії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Партизанський рух "АТЕШ" здійснили диверсію на території Брянської області РФ, внаслідок якої знищено вежі зв'язку з розміщеними на них комплексами РЕБ.

Про це партизанський рух повідомив у Телеграмі.

За інформацією руху, операцію провели у містах Фокіно та Карачов. Спалені вежі використовувалися для розміщення комплексів, призначених для протидії безпілотним літальним апаратам та придушення їхніх навігаційних систем.

У повідомленні зазначається, що знищення цих об'єктів нібито створило прогалину в системі радіоелектронного прикриття прикордонного району та може вплинути на можливості протиповітряної оборони в цьому секторі.

Представники "АТЕШ" також заявили, що це відкриває тактичний коридор для польотів безпілотників углиб центральних регіонів Росії.