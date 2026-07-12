Партизани "АТЕШ" знищили на Брянщині вежі з комплексами РЕБ

Партизанський рух "АТЕШ" здійснили диверсію на території Брянської області РФ, внаслідок якої знищено вежі зв'язку з розміщеними на них комплексами РЕБ.
Про це партизанський рух повідомив у Телеграмі.
За інформацією руху, операцію провели у містах Фокіно та Карачов. Спалені вежі використовувалися для розміщення комплексів, призначених для протидії безпілотним літальним апаратам та придушення їхніх навігаційних систем.
У повідомленні зазначається, що знищення цих об'єктів нібито створило прогалину в системі радіоелектронного прикриття прикордонного району та може вплинути на можливості протиповітряної оборони в цьому секторі.
Представники "АТЕШ" також заявили, що це відкриває тактичний коридор для польотів безпілотників углиб центральних регіонів Росії.
- У російському Таганрозі агенти партизанського руху “АТЕШ” підпалили електропідстанцію, що забезпечувала живлення оборонного підприємства “Атлант-Аеро”.