Партизани "АТЕШ" пошкодили підстанцію, що живила оборонний завод “Атлант-Аеро” в Таганрозі

Збій у подачі електроенергії призвів до аварійної зупинки технологічного процесу на заводі.

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У російському Таганрозі агенти партизанського руху “АТЕШ” підпалили електропідстанцію, що забезпечувала живлення оборонного підприємства “Атлант-Аеро”.

Про це рух повідомив у своєму Telegram-каналі.

За даними “АТЕШ”, уражена підстанція живила завод "Атлант-Аеро", який залучений до повного циклу виробництва ударно-розвідувальних безпілотників "Молнія", виготовлення компонентів для важких дронових комплексів “Оріон”, а також створення систем управління для масового виробництва FPV-дронів.

Унаслідок пошкодження підстанції на підприємстві було порушено стабільну роботу виробничих ліній. Через відсутність надійного енергопостачання завод не зміг продовжити повноцінне складання безпілотних комплексів і виробництво електроніки.

Збій у подачі електроенергії призвів до аварійної зупинки технологічного процесу. Це, своєю чергою, зірвало поточний цикл складання та тестування виробів і тимчасово заблокувало роботу ключових цехів підприємства.