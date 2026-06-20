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Армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, поранені цивільні

Унаслідок російського терору постраждали 25 цивільних.

Армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, поранені цивільні
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися 49 населених пунктів Херсонської області. Відомо про 25 поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Олександрівка, Посад-Покровське, Нововоскресенське, Красносільське, Берислав, Тараса Шевченка, Золота Балка, Раківка, Чорнобаївка, Інгулець, Урожайне, Новорайськ, Чарівне, Петропавлівка, Комишани, Зеленівка, Станіслав. Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Придніпровське, Незламне, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Молодіжне, Наддніпрянське, Велетенське, Понятівка, Томина Балка, Розлив, Кізомис, Зимівник, Нововоронцовка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Зорівка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Степанівка, Токарівка, Тягинка, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 46 приватних будинків.Також окупанти понівечили собор, стільникові вежі, автозаправну станцію, господарські споруди, маршрутні таксі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 25 людей дістали поранення. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

  • Учора вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту у Херсоні. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми. 
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