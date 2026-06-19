У Фонді держмайна прокоментували обшуки у справі продажу ТРЦ Ocean Plaza

Очільник ФДМ Наталуха заявив, що ані дата, ані вартість продажу ТРЦ досі невідомі, тому і говорити про заниження вартості неможливо.

Очільник Фонду державного майна Дмитро Наталуха прокоментував обшуки у Фонді, що відбулись у справі про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, а саме заниження вартості.

Він розповів про три звинувачення: можливе «заниження вартості ТРЦ Океан Плаза», «вплив на процедуру оцінки ТРЦ», «реалізація ТРЦ наперед визначеній особі».

Проте, як зазначив Наталуха, ФДМ не визначає вартість ТРЦ, не проводить оцінку та не може технічно продати ТРЦ наперед визначеній особі.

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"Почнемо з того, що винесемо за дужки той доволі незручний факт, що на сьогоднішній день невідома не те, що якась конкретна вартість лоту із ТРЦ - ані дата, і головне - ані спосіб його продажу й досі невідомі. Це все ще не встановлено і не погоджено просто", - підкреслив він.

Наталуха розповів, що процедурно на підставі незалежної оцінки Фонд державного майна проводить аукціонну комісію (по Оушен Плазі вона ще не відбулась) і направляє пропоновану стартову ціну в Кабінет Міністрів.

"Якщо ця ціна >250 млн грн., то за законом її затверджує лише Кабінет Міністрів України. Без варіантів", - заявив Наталуха.

За його словами, оцінку проводять незалежні оцінювачі - приватні особи, які мають спеціальне кваліфікаційне свідоцтво і не працюють в Фонді. Вони готують звіт про оцінку, який потім ще проходить рецензування і перевірку.

Крім того, Оушен Плаза буде продаватися на онлайн аукціоні Prozorro в режимі реального часу.

Голова Фонду держмайна заявив, що звинувачення прокуратури мають на меті залякати його та команду і зірвати продаж обʼєкту.

"Далі, скоріше за все, будуть ще і аудіо чи навіть відео «зливи», «компрометуюча переписка», «голос людини схожої на співробітника фонду», і інші інструменти медіа війни, які щедро монтують відповідні спеціалісти", - заявив Наталуха.