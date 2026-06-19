До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині

Колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 6 осіб, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про кошти резервного фонду Державного бюджету, спрямовані на зведення фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області.

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Слідство встановило, що у березні 2024 року колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка, що забезпечувала фінансовий супровід діяльності.

Упродовж березня і вересня 2024 року Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм суб’єктами 20 договорів на будівництво фортифікацій. Схема полягала у завищенні вартості будівельних матеріалів: продукцію закуповували за ринковими цінами, після чого через підконтрольні структури штучно збільшували її вартість у документації. Саме ці суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів.

Організатор координував дії учасників, контролював взаємодію та розподіл незаконно отриманих коштів. Директори товариств забезпечували укладення договорів і оформлення документів, ФОПи – проведення господарських операцій, бухгалтерка – рух коштів і банківське супроводження.

Після заволодіння коштами учасники, за даними слідства, легалізували їх через фінансові операції.

Під час розслідування накладено арешт на майно, рахунки, корпоративні права та транспортні засоби фігурантів і підконтрольних їм структур на майже 4 млн грн. Крім того, 20,6 млн грн уже відшкодовано та перераховано до бюджету Харківської міської громади.