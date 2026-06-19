«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСуспільствоЖиття

До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині

Колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка.

До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 6 осіб, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про кошти резервного фонду Державного бюджету, спрямовані на зведення фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області.

Реклама

Слідство встановило, що у березні 2024 року колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка, що забезпечувала фінансовий супровід діяльності.

Упродовж березня і вересня 2024 року Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм суб’єктами 20 договорів на будівництво фортифікацій. Схема полягала у завищенні вартості будівельних матеріалів: продукцію закуповували за ринковими цінами, після чого через підконтрольні структури штучно збільшували її вартість у документації. Саме ці суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів.

Організатор координував дії учасників, контролював взаємодію та розподіл незаконно отриманих коштів. Директори товариств забезпечували укладення договорів і оформлення документів, ФОПи – проведення господарських операцій, бухгалтерка – рух коштів і банківське супроводження.

Після заволодіння коштами учасники, за даними слідства, легалізували їх через фінансові операції.

Під час розслідування накладено арешт на майно, рахунки, корпоративні права та транспортні засоби фігурантів і підконтрольних їм структур на майже 4 млн грн. Крім того, 20,6 млн грн уже відшкодовано та перераховано до бюджету Харківської міської громади.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies