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НАБУ заявило про виявлення “прослушки” в житлі керівника одного з підрозділів детективів. Підозрюють СБУ

Детективи НАБУ ідентифікували одного з чоловіків, які ймовірно причетні до встановлення прослуховування, як чинного працівника СБУ.

НАБУ заявило про виявлення “прослушки” в житлі керівника одного з підрозділів детективів. Підозрюють СБУ
Підозрюваний ідентифікований як працівник СБУ
Фото: скріншот

Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовувати для прихованого збору інформації. За цим фактом детективи Бюро розпочали досудове розслідування за ст. 182 Кримінального кодексу — порушення недоторканності приватного життя.

У НАБУ повідомили, що встановлюють обставини інциденту та осіб, причетних до монтажу обладнання. За даними Бюро, власник квартири поверхом вище розповів, що до нього звернулися люди, які представилися правоохоронцями. Вони нібито сказали, що в квартирі під ним живе російський шпигун.

Детективи НАБУ ідентифікували одного з цих чоловіків як чинного працівника СБУ.

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У Бюро зазначили, що детектив, у житлі якого виявили технічні засоби, бере участь у розслідуванні низки резонансних проваджень. Зокрема, йдеться про справи щодо корупції на митниці, діяльності окремих працівників правоохоронних органів і державних підприємств.

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НАБУ заявило, що спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро можуть створювати загрози незалежності та ефективності антикорупційних розслідувань.

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