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Помер шостий рятувальник, який отримав поранення під час обстрілу Харкова 15 червня

Миколі Деркачу було 48 років.

Миколі Деркачу було 48 років
Миколі Деркачу було 48 років

Сьогодні вранці у лікарні помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав тяжкі поранення під час повторного ворожого обстрілу Харкова у ніч на 15 червня.

Про це повідомили у ДСНС.

Микола Деркач – начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати.

“У ту страшну ніч він виконував свою роботу – рятував людей. Саме тоді російський удар обірвав життя тих, хто першим приходить на допомогу іншим. Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося”, – зазначили рятувальники. 

Микола став шостим загиблим після російського удару разом із рятувальниками Дмитром Бойком, Данилом Тіщенком, Сергієм Маковецьким, Вадимом Зінченком та головним спеціалістом Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексієм Дорожкіним.

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