ЦПД: Росія заманює африканську молодь грантами для вербування до армії

На базі Російського університету дружби народів стартував конкурс для іноземних студентів, блогерів та журналістів.

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Росія продовжує агресивно нарощувати свій вплив на Африканському континенті, використовуючи освітні, медійні та спортивні проєкти як інструменти просування пропаганди та вербування до армії РФ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, на базі Російського університету дружби народів (РУДН) стартував конкурс для іноземних студентів, блогерів та журналістів.

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Організатори заманюють африканську молодь грантами на навчання та так званими медіаекспедиціями російськими регіонами для “формування об'єктивного погляду” на Росію.

У перспективі ці “незалежні медійники” повернуться додому і стануть ретрансляторами кремлівських наративів та антизахідної пропаганди.

Водночас експансія відбувається і по військовій лінії. На Мадагаскарі інструктори “Африканського корпусу” міноборони РФ провели майстер-клас з боротьби для місцевих армійських спортсменів. Це робиться нібито для підготовки їх до чемпіонату в Москві, який відбудеться у серпні 2026 року.

“Залучення офіційної російської військової структури до подібних спортивних заходів свідчить про глибші цілі. Під прикриттям “тренувань” та оцінки бойових навичок російські інструктори створюють додатковий канал для вербування африканців до лав армії РФ”, – додали у ЦПД.