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ЄС вперше продовжив секторальні санкції проти Росії одразу на рік

Раніше обмежувалися терміном у 6 місяців.

ЄС вперше продовжив секторальні санкції проти Росії одразу на рік

За підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі ухвалено політичне рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії на період в один рік - хоча зазвичай Євросоюз переглядав санкційний режим кожних 6 місяців.

Як пише Укрінформ, консультації з питань, які стосуються України та протидії Росії відбувалися до пізнього вечора 18 червня. Зрештою лідери ЄС погодилися, щоб обмеження проти країни-агресора були чинними ще принаймні до літа 2027 року.

Шестимісячний період санкцій дозволяв деяким членам ЄС, зокрема Угорщині, шантажувати Брюссель для того, щоб надати свою згоду. Проте зі зміною влади у Будапешті і політичним крахом Віктора Орбана з'явилася нагода для консенсусу, який дозволив збільшити тривалість антиросійських заходів. 

Для набуття чинності рішення лідерів його ще має затвердити Рада ЄС, до якої входять профільні міністри. 

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