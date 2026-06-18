Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Сумщині ракетою з касетним боєприпасом

Внаслідок атаки загинула літня жінка.

Окупанти вдарили по Сумщині ракетою з касетним боєприпасом
Фото: unn.ua

Росіяни вдарили ракетою з касетним боєприпасом по Сумщині. Загинула літня жінка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Окупанти завдали удару по території Дубов’язівської громади. Били по цивільній інфраструктурі - домогосподарству.

Внаслідок атаки, через важке поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.

"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - зазначив Григоров.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies