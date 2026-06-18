Окупанти вдарили по Сумщині ракетою з касетним боєприпасом

Росіяни вдарили ракетою з касетним боєприпасом по Сумщині. Загинула літня жінка.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Окупанти завдали удару по території Дубов’язівської громади. Били по цивільній інфраструктурі - домогосподарству.
Внаслідок атаки, через важке поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.
"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - зазначив Григоров.
- Ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.