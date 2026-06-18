Окупанти вдарили по Сумщині ракетою з касетним боєприпасом

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Росіяни вдарили ракетою з касетним боєприпасом по Сумщині. Загинула літня жінка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Окупанти завдали удару по території Дубов’язівської громади. Били по цивільній інфраструктурі - домогосподарству.

Внаслідок атаки, через важке поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.

"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - зазначив Григоров.