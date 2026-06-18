Федоров про підсумки «Рамштайну»: Україна отримає допомогу на $4 мільярди, крилаті ракети і далекобійну артилерію

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн», назвавши його результати одними з наймасштабніших.
На пресконференції після засідання український міністр відзначив, що за попередніми підрахунками, загальна сума оголошеної партнерами допомоги становить близько 4 мільярдів доларів, а можливо й більше, оскільки підрахунок фінальних сум усе ще триває.
Серед ключових анонсів засідання міністр виділив такі:
- рекордний пакет для програми PURL: партнери оголосили один із найбільших внесків у межах програми обсягом близько 1 мільярда доларів;
- далекобійна артилерія: союзники виділяють пакет допомоги для артилерії збільшеної дальності (понад 30 кілометрів) на орієнтовну суму близько пів мільярда доларів.
- допомога ракетами: Україна отримає понад 700 крилатих ракет;
- підтримка українського виробництва: окремі заяви партнерів стосувалися фінансування і підтримки українських безпілотників і ракет.
Федоров сказав, що усі нові пакети допомоги чітко відповідали трьом головним пріоритетам України: протибалістичній та протиповітряній обороні, далекобійній артилерії, а також розвитку БПЛА українського виробництва для стримування ворога та ударів по його тилу.
- Британія на засіданні "Рамштайн" оголосила про надання масштабної допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд доларів. Ці кошти країна надасть на два пакети за програмою PURL, 200 000 далекобійних снарядів 155-мм, 100 критично важливих ракет для Patriot і нові українські дрони.
- Міністри оборони України Михайло Федоров і Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми.
- Німеччина, до речі, передала Україні одну систему ППО, ракети і буде ще чимала кількість ракет класу «повітря-повітря» та іншої допомоги.
- Швеція внесе 108 мільйонів доларів до ініціативи PURL.