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Федоров про підсумки «Рамштайну»: Україна отримає допомогу на $4 мільярди, крилаті ракети і далекобійну артилерію

Остаточні результати засіданні Контактної групи стануть відомі згодом.

Федоров про підсумки «Рамштайну»: Україна отримає допомогу на $4 мільярди, крилаті ракети і далекобійну артилерію
міністр оборони України Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн», назвавши його результати одними з наймасштабніших. 

На пресконференції після засідання український міністр відзначив, що за попередніми підрахунками, загальна сума оголошеної партнерами допомоги становить близько 4 мільярдів доларів, а можливо й більше, оскільки підрахунок фінальних сум усе ще триває.

Серед ключових анонсів засідання міністр виділив такі:

  • рекордний пакет для програми PURL: партнери оголосили один із найбільших внесків у межах програми обсягом близько 1 мільярда доларів;
  • далекобійна артилерія: союзники виділяють пакет допомоги для артилерії збільшеної дальності (понад 30 кілометрів) на орієнтовну суму близько пів мільярда доларів.
  • допомога ракетами: Україна отримає понад 700 крилатих ракет;
  • підтримка українського виробництва: окремі заяви партнерів стосувалися фінансування і підтримки українських безпілотників і ракет.

Федоров сказав, що усі нові пакети допомоги чітко відповідали трьом головним пріоритетам України: протибалістичній та протиповітряній обороні, далекобійній артилерії, а також розвитку БПЛА українського виробництва для стримування ворога та ударів по його тилу. 

  • Британія на засіданні "Рамштайн" оголосила про надання масштабної допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд доларів. Ці кошти країна надасть на два пакети за програмою PURL, 200 000 далекобійних снарядів 155-мм, 100 критично важливих ракет для Patriot і нові українські дрони. 
  • Міністри оборони України Михайло Федоров і Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми.
  • Німеччина, до речі, передала Україні одну систему ППО, ракети і буде ще чимала кількість ракет класу «повітря-повітря» та іншої допомоги.
  • Швеція внесе 108 мільйонів доларів до ініціативи PURL
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