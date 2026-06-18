Федоров про підсумки «Рамштайну»: Україна отримає допомогу на $4 мільярди, крилаті ракети і далекобійну артилерію

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Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн», назвавши його результати одними з наймасштабніших.

На пресконференції після засідання український міністр відзначив, що за попередніми підрахунками, загальна сума оголошеної партнерами допомоги становить близько 4 мільярдів доларів, а можливо й більше, оскільки підрахунок фінальних сум усе ще триває.

Серед ключових анонсів засідання міністр виділив такі:

рекордний пакет для програми PURL: партнери оголосили один із найбільших внесків у межах програми обсягом близько 1 мільярда доларів;

далекобійна артилерія: союзники виділяють пакет допомоги для артилерії збільшеної дальності (понад 30 кілометрів) на орієнтовну суму близько пів мільярда доларів.

допомога ракетами: Україна отримає понад 700 крилатих ракет;

підтримка українського виробництва: окремі заяви партнерів стосувалися фінансування і підтримки українських безпілотників і ракет.

Федоров сказав, що усі нові пакети допомоги чітко відповідали трьом головним пріоритетам України: протибалістичній та протиповітряній обороні, далекобійній артилерії, а також розвитку БПЛА українського виробництва для стримування ворога та ударів по його тилу.