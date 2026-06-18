Багато потерпілих у Дніпрі.

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Дві людини загинули, 17 отримали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, понад 20 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та ракетами.

Російські удари по Дніпру обірвали одне життя. Постраждали 12 людей, з них дев’ятеро – у лікарні в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під обстріли Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади. Тут теж одна людина загинула, а п’ятеро – поранені.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені АЗС і кафе.