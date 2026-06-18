Міністр оборони України розповів подробиці про угоду з Німеччиною щодо антибалістичної програми

У межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони.

Міністри оборони України Михайло Федоров і Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми.

Як розповів Федоров, ця програма передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів.

«Балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України. Саме тому розвиток сучасних антибалістичних рішень є одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури та цивільних людей. Також підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів Терміт у Німеччині», - розповів український міністр.

Федоров заявив, що у межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони.