Міністр оборони України розповів подробиці про угоду з Німеччиною щодо антибалістичної програми

Міністри оборони України Михайло Федоров і Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми.
Як розповів Федоров, ця програма передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів.
«Балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України. Саме тому розвиток сучасних антибалістичних рішень є одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури та цивільних людей. Також підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів Терміт у Німеччині», - розповів український міністр.
Федоров заявив, що у межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони.
- Володимир Зеленський повідомляв, що сім німецьких компаній зацікавлені у співпраці з Україною для виробництва антибалістики. У нашій державі для цього не вистачає коштів, а в європейських партнерів – недостатні об’єми виробництва.