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Міністр оборони України розповів подробиці про угоду з Німеччиною щодо антибалістичної програми

У межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони.

Міністр оборони України розповів подробиці про угоду з Німеччиною щодо антибалістичної програми
підписання угоди між Україною і Німеччиною щодо антибалістики
Фото: телеграм-канал Михайла Федорова

Міністри оборони України Михайло Федоров і Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми.

Як розповів Федоров, ця програма передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів.

«Балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України. Саме тому розвиток сучасних антибалістичних рішень є одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури та цивільних людей. Також підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів Терміт у Німеччині», - розповів український міністр.

Федоров заявив, що у межах проєкту для Сил оборони виготовлять декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони. 

  • Володимир Зеленський повідомляв, що сім німецьких компаній зацікавлені у співпраці з Україною для виробництва антибалістики. У нашій державі для цього не вистачає коштів, а в європейських партнерів – недостатні об’єми виробництва.
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