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Президентка Єврокомісії анонсувала потенційне відкриття нових кластерів переговорів України з ЄС

Також Урсула фон дер Ляєн відзначила посилення позицій України у війні з РФ.

Президентка Єврокомісії анонсувала потенційне відкриття нових кластерів переговорів України з ЄС
президентка Єврокомісії Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Є сподівання, що цього літа ЄС відкриє більше кластерів переговорів з Україною.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу 18 червня перед засіданням Європейської Ради.

«Я також хочу приєднатися до тих, хто вітає Україну з відкриттям першого кластера. Це великий крок уперед, вітаю, і ви на це заслуговуєте, адже ви так важко працювали. Щоб рухатися далі та впроваджувати необхідні реформи, ми сподіваємося, що влітку зможемо відкрити більше кластерів. Це дуже важливо, тому що коли Україна виконує свої зобов'язання, ми також маємо виконувати свої», - підкреслила фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії відзначила покращення позицій України на фронті та розповіла про роботу над «стіною дронів».

«І справді, зараз відчувається особлива динаміка. У мене таке враження, що ситуація змінюється на нашу користь. Ми бачимо, що Україна тримає оборону, навіть частково повертає території, і що Україна переживає дуже сильний момент. Зокрема, разом із нашими державами-членами ми працюємо над «стіною дронів» для прифронтових країн. Це показує, наскільки Україна вже інтегрована в роботу Європейського Союзу та рухається вперед», - сказала фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський на брифінгу додав, що сьогодні обговорять наступні п’ять кластерів переговорів про вступ України до ЄС та підсумки саміту G7.

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