Жодна з семи постанов не набрала необхідної кількості голосів. Фракція "ЄС", яка подавала більшість постанов наголошувала на низькій кількості нардепів у залі.

Верховна Рада на засіданні 18 червня відхилила всі сім постанов про скасування результатів голосування за закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Таким чином фінансування армії розблоковано, а спікер Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський тепер мають юридичне право підписати закон. Сім проєктів постанов про скасування рішення Ради від 10 червня були зареєстровані одразу після ухвалення закону.

Авторами шести з них є народні депутати фракції “Європейська Солідарність”, ще одну зареєструвала членкиня депутатської групи “За майбутнє” Анна Скороход.

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За регламентом, доки такі постанови не розглянуті залою, спікер не має права підписати закон – саме цей механізм і заблокував набуття чинності оборонним бюджетом.

Постанови набрали 23, 24, 22, 20, 21, 19, 19 депутатів.

Опозиція пояснювала свою позицію структурою видатків. За словами співголови фракції “Європейська Солідарність” Артура Герасимова, головною вимогою було повернути Міністерству оборони 40 млрд грн, які раніше вилучили з оборонного бюджету та спрямували до резервного фонду. Крім того, фракція наполягала, щоб підвищення грошового забезпечення для співробітників СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Служби зовнішньої розвідки стосувалося лише тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

Термінове засідання відбулося на прохання Міністра оборони Михайла Федорова, який звернувся з відповідним листом до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Федоров схвально прокоментував розблокування законопроєкту.

"Це дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу Європейського Союзу та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил оборони", – сказав він.