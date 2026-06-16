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Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про фінансування армії

Засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про фінансування армії
Ілюстративне фото
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада збереться на засідання у четвер 18 червня, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція «Європейська Солідарність». 

Про це повідомив Давид Арахамія.

Засідання відбудеться на прохання міністра оборони України Михайла Федорова.

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У листі до голови Верховної Ради Стефанчука, Федоров зазначив, що відтермінування набрання чинності Закону може призвести до затримки надходження фінансової допомоги Європейського Союзу.

Контекст

10 червня Парламент ухвалив зміни до бюджету на 2,29 трильйона –  без збільшення грошового забезпечення військовим.Ключова зміна – збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1 трлн 560 млрд грн. 

Уряд запропонував додати 40 мільярдів на «плани стійкості» регіонів і міст та збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів «на ліквідацію наслідків збройної агресії".

Опозиційні фракції ще на етапі ухвалення проєкту бюджету за основу розкритикували норми.

«Європейська солідарність» наполягала, щоб підвищення грошового забезпечення для співробітників СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Служби зовнішньої розвідки стосувалося лише тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

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