"Ми переходимо від політичних дискусій до максимально практичної роботи над умовами майбутнього вступу", - заявила Свириденко.

Сьогодні в Люксембурзі на другій міжурядовій конференції Україна-ЄС, офіційно відкрили переговори за «Кластером 1: Основи процесу вступу до ЄС". Україна найшвидше серед усіх країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Україна вже виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів.

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Відкриття першого кластеру означає перехід від політичних дискусій до практичної роботи над умовами майбутнього вступу — проведення реформ у визначених сферах.

«Кластер 1» охоплює:

- верховенство права та незалежність судової системи

- боротьбу з корупцією

- реформу державного управління

- фінансовий контроль.

- публічні закупівлі та статистику.

"Сьогодні вже немає сумнівів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства швидше — з усіма правами, можливостями та обов’язками держави-члена ЄС", - зазначила Свириденко.