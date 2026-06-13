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Медіа: Трамп і Зеленський ймовірно проведуть неофіційну зустріч у вівторок у Франції

Трамп і Зеленський братимуть участь в одному із запланованих заходів саміту G7 і «цілком можуть перетнутися в кулуарах», повідомив високопосадовець США.

Медіа: Трамп і Зеленський ймовірно проведуть неофіційну зустріч у вівторок у Франції
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Швейцарії
Фото: ОПУ

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь в одній робочій зустрічі саміту G7 у Франції, а наступного дня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном, повідомив виданню Le Figaro високопосадовець США.

Президенти США і України «цілком можуть перетнутися в кулуарах» робочої зустрічі у вівторок, сказав високопосадовець США на умовах анонімності. 

Водночас він зазначив, що формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Дональда Трампа не передбачено.

Посадовець заявив, що 79-річний мільярдер є «єдиним» міжнародним лідером, здатним покласти край війні між Росією та Україною, але не став детально розвивати цю тему.

До цього президенти зустрічалися в січні цього року у швейцарському Давосі.

До G7 входять Німеччина, Канада, США, Франція, Італія, Японія та Велика Британія. Дональд Трамп кілька разів виступав за включення до групи Росії та відновлення колишнього формату G8.

  • Раніше Трамп схвально відреагував на лист Зеленського Путіну. Він назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми з двох неймовірних країн". Президент США вважає, що Україна та Росія мають самі домовитися про мир. За його словами, наближається момент, коли це питання має бути вирішене.
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