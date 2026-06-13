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У США засудили росіянку за те, що брехала ФБР про роботу на ФСБ Росії

Офіційне звинувачення росіянці висунули в листопаді 2024 року.

У США засудили росіянку за те, що брехала ФБР про роботу на ФСБ Росії
ФСБ
Фото: EPA/UPG

У США суд засудив росіянку Номму Зарубіну до 14 місяців ув'язнення – її визнали винною у наданні неправдивих свідчень ФБР про її співпрацю з ФСБ.

Федеральна прокуратура просила 18 місяців, але вирок перевищив час, який вона вже відсиділа у слідчому ізоляторі. Суд також рекомендував відправити засуджену до в'язниці Данбері у штаті Коннектикут, передає "Радіо Свобода".

Адвокат росіянки просив обмежитися вже відбутим під вартою терміном, оскільки після в'язниці його підзахисну, найімовірніше, депортують. Сама Зарубіна у листі до судді розкаялася у вчинку та попросила залишити її в США.

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За даними слідства, ФСБ завербувала Зарубіну у 2020 році та присвоїла їй кодове ім'я Alyssa («Аліса»). За завданням російських спецслужб вона налагоджувала контакти серед журналістів та експертів. Під час допиту у 2021 році жінка навмисно збрехала співробітникам ФБР, що не спілкувалася з представниками російських спецслужб.

Офіційне звинувачення росіянці висунули в листопаді 2024 року. Спочатку суд відпустив її під заставу, але у грудні 2025 року знову повернув під варту на вимогу ФБР. Агенти заявили, що обвинувачена регулярно надсилала їм образливі та нав'язливі повідомлення ночами, ймовірно, перебуваючи у стані сп'яніння.

У лютому 2026 року Зарубіна змінила позицію та визнала провину за двома пунктами: надання неправдивих свідчень ФБР і подача фейкових даних під час оформлення заяви на громадянство США.

У матеріалах справи також зазначено, що з 2016 року наставницею Зарубіної була голова Координаційної ради російських співвітчизників у США Олена Бренсон. Останню у 2022 році американська влада звинуватила в нелегальній діяльності в інтересах Росії.

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