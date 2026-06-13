Мадяр: угода між Україною та Угорщиною щодо прав нацменшини набула чинності

За дотриманням домовленостей стежитимуть як Єврокомісія, так і Євроада.

Угода щодо врегулювання питання освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті між Україною та Угорщиною набула чинності.

Про набуття чинності домовленостей заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності", – повідомив глава угорського уряду.

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Напередодні Угорщина та Україна дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.

Переговори щодо цього питання тривали протягом багатьох років і були розпочаті ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Однак тоді сторони не змогли досягти остаточної домовленості.

За словами Мадяра, нинішньому уряду вдалося завершити переговорний процес упродовж кількох тижнів, зберігши ключові вимоги Будапешта щодо захисту прав національної меншини.

"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов’язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до Плану дій ЄС щодо захисту прав меншин", – заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Мадяр підкреслив, що за кілька тижнів "нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років".