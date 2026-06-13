Мадяр: угода між Україною та Угорщиною щодо прав нацменшини набула чинності

Угода щодо врегулювання питання освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті між Україною та Угорщиною набула чинності.
Про набуття чинності домовленостей заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності", – повідомив глава угорського уряду.
Напередодні Угорщина та Україна дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.
Переговори щодо цього питання тривали протягом багатьох років і були розпочаті ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Однак тоді сторони не змогли досягти остаточної домовленості.
За словами Мадяра, нинішньому уряду вдалося завершити переговорний процес упродовж кількох тижнів, зберігши ключові вимоги Будапешта щодо захисту прав національної меншини.
"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов’язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до Плану дій ЄС щодо захисту прав меншин", – заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
Мадяр підкреслив, що за кілька тижнів "нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років".
- Конфлікт між Україною і Угорщиною триває з осені 2017 року через мовну статтю закону «Про освіту». У Будапешті вважали, що вона обмежує права закарпатських угорців.
- Віктор Орбан почав використовувати це питання як головний аргумент для блокування інтеграції України до західних структур. Зокрема, у січні 2024 року під час візиту до Ужгорода тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто офіційно озвучив перелік із 11 вимог. Основна претензія полягала в поверненні прав нацменшин до стану, який існував до 2015 року. Це включало вільне використання угорської мови в освіті, культурі та місцевому самоврядуванні без обмежень, які запровадили після початку реформ.
- Орбан також використовував тему нацменшин для маніпуляцій навколо вступу України до ЄС. У грудні 2023 року він відповів на звернення лідерів угорської громади Закарпаття, які закликали його підтримати початок переговорів про членство України. Політик проігнорував прохання самої громади та заявив, що натомість пропонуватиме «стратегічне партнерство» замість повноцінного членства, аргументуючи це нібито неготовністю України забезпечити права меншин.
- Новий угорський уряд під керівництвом Мадяра продовжив наполягати на виконанні Україною 11 пунктів вимог.
- «Радіо Свобода» раніше писало, що Закарпаття тривалий час посідало останнє місце в рейтингу ЗНО з української мови. Зокрема, у Берегівському районі, де угорці складають 75% населення, ЗНО з української не склали 63% випускників. Є села, де 100% учнів провалили тестування.
- Координатор громадського спостереження за ЗНО в Закарпатській області ГМ «Опора» Святослав Бабіля повідомляв, що були випадки, коли абітурієнти не могли самостійно заповнити навіть заявку на ЗНО, оскільки не володіють українською мовою.