Угорська партія «Тиса» внесла законопроект про реформу суспільних ЗМІ

Правляча партія Угорщини «Тіса» в п’ятницю подала законопроект про реформу суспільних ЗМІ.
Реформа суспільних ЗМІ була ключовою обіцянкою партії «Тіса» прем'єр-міністра Петера Мадяра, яка здобула перемогу на квітневих виборах. Конституційна більшість дозволить «Тисі» скасувати реформи Орбана, які, на думку критиків, зашкодили демократії.
Головна мета реформи — відновлення незалежного, прозорого та підзвітного суспільного мовлення.
Законопроект передбачає реструктуризацію холдингу MTVA, який наразі керує суспільними медіа, розділивши його на компанію, відповідальну за радіо- та телемовлення, та відновивши MTI як окреме національне новинне агентство.
Документ також створює Незалежний комітет громадських ЗМІ, який відповідає за захист незалежності громадських ЗМІ, нагляд за їхньою діяльністю та фінансами, а також бере участь у виборі їхнього керівництва.
Комітет працюватиме на паритетній основі, з рівним представництвом уряду та опозиції, а також представників незалежних ЗМІ.
Рада громадських ЗМІ контролюватиме дотримання принципів державної служби на основі Хартії державної служби.
Законопроект також передбачає реформу Медійної ради, органу Національного управління з питань медіа та інфокомунікацій, щоб забезпечити більш збалансований склад і більшу прозорість рішень, а також запровадити суворіші правила щодо конфлікту інтересів.
Реформи припинять мандати чинних керівників суспільних медіа, тимчасово поставивши міністра культури Золтана Тарра відповідальним за суспільні медіа, а нових керівників суспільних медіа обиратимуть у відкритому процесі подання заявок.
- Раніше иконавчий директор Фонду громадських медіа Угорщини Даніель Папп подав у відставку на тлі планів уряду прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо реформування системи громадського мовлення країни.