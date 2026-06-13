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Угорська партія «Тиса» внесла законопроект про реформу суспільних ЗМІ

Головна мета реформи - відновлення незалежного, прозорого та підзвітного суспільного мовлення.

Угорська партія «Тиса» внесла законопроект про реформу суспільних ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Правляча партія Угорщини «Тіса» в п’ятницю подала законопроект про реформу суспільних ЗМІ.

Про це пише Reuters.

Реформа суспільних ЗМІ була ключовою обіцянкою партії «Тіса» прем'єр-міністра Петера Мадяра, яка здобула перемогу на квітневих виборах. Конституційна більшість дозволить «Тисі» скасувати реформи Орбана, які, на думку критиків, зашкодили демократії.

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Головна мета реформи — відновлення незалежного, прозорого та підзвітного суспільного мовлення.

Законопроект передбачає реструктуризацію холдингу MTVA, який наразі керує суспільними медіа, розділивши його на компанію, відповідальну за радіо- та телемовлення, та відновивши MTI як окреме національне новинне агентство.

Документ також створює Незалежний комітет громадських ЗМІ, який відповідає за захист незалежності громадських ЗМІ, нагляд за їхньою діяльністю та фінансами, а також бере участь у виборі їхнього керівництва.

Комітет працюватиме на паритетній основі, з рівним представництвом уряду та опозиції, а також представників незалежних ЗМІ.

Рада громадських ЗМІ контролюватиме дотримання принципів державної служби на основі Хартії державної служби.

Законопроект також передбачає реформу Медійної ради, органу Національного управління з питань медіа та інфокомунікацій, щоб забезпечити більш збалансований склад і більшу прозорість рішень, а також запровадити суворіші правила щодо конфлікту інтересів.

Реформи припинять мандати чинних керівників суспільних медіа, тимчасово поставивши міністра культури Золтана Тарра відповідальним за суспільні медіа, а нових керівників суспільних медіа обиратимуть у відкритому процесі подання заявок.

  • Раніше иконавчий директор Фонду громадських медіа Угорщини Даніель Папп подав у відставку на тлі планів уряду прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо реформування системи громадського мовлення країни.
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