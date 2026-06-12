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ЗМІ: США та Іран можуть підписати угоду у Швейцарії цієї неділі

Документ можуть назвати «Ісламабадською декларацією» на знак визнання важливої посередницької ролі Пакистану.

ЗМІ: США та Іран можуть підписати угоду у Швейцарії цієї неділі
прапори США та Ірану

Церемонію підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, найімовірніше, проведуть у швейцарській Женеві, передає CNN.

Джерела зазначили, що підписання документа може відбутися вже цієї неділі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про «велике врегулювання», яке може завершити війну з Іраном, і припустив, що угоду фіналізують найближчими днями. 

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Трамп зазначив, що очікує на швидку церемонію підписання документа (можливо, в Європі), у якій візьме участь віцепрезидент Джей Ді Венс. Водночас іранські офіційні особи наразі не підтвердили, що сторони досягли згоди.

Церемонія підписання угоди може відбутися неподалік від місця проведення саміту «Групи семи» (G7), який наступного тижня відбудеться у Франції за участі Трампа та американської делегації. 

Кілька джерел CNN стверджують, що документ планують назвати «Ісламабадською декларацією» на знак визнання важливої посередницької ролі Пакистану. Проте остаточного рішення ще немає, а іранське джерело припустило, що для підписання також розглядають столицю Австрії Відень.

У меморандумі про взаєморозуміння, який обговорюється між США та Іраном, йдеться, що у разі його підписання буде надано 60-денний період для проведення «технічних» переговорів, заявив у п'ятницю високопосадовець адміністрації Трампа.

Хоча у документі виклали низку основних зобов'язань, на які Іран має погодитися, включаючи демонтаж своєї ядерної програми, відновлення роботи Ормузької протоки та знищення США збагачених урану, за словами чиновника, вузькоспеціалізовані переговори будуть зосереджені на тому, як конкретно реалізувати та виконати ці пункти.

  • 11 червня Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками.
  • За його словами, рішення ухвалили після того, як переговорний процес був винесений на найвищий рівень і отримав схвалення низки сторін.
  • Президент США заявив, що ключові положення потенційної домовленості були погоджені за участі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.
  • Перед тим Трамп припустив, що США протягом наступних двох тижнів оголосять про «повну перемогу» над Іраном
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