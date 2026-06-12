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Сейм Латвії посилив міграційне законодавство

Латвія запроваджує жорсткіші правила в’їзду, перебування та інтеграції громадян третіх країн.

Сейм Латвії посилив міграційне законодавство
Фото: Saeimas administrācija

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив новий закон про імміграцію, який передбачає суттєве посилення міграційного контролю, нагляду за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції, пише LSM.

За ухвалення документа проголосували 65 депутатів, проти – 17. Новий закон має на меті створення оновленої імміграційної системи, що регулюватиме в’їзд, перебування, працевлаштування, інтеграцію та процедури депортації громадян третіх країн, а також зниження ризиків фіктивної імміграції та нелегальної зайнятості.

Голова парламентської комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс наголосив, що ухвалені зміни є "важливим кроком до формування безпечнішої та прозорішої міграційної політики", зокрема з економічної точки зору.

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Документ передбачає посилення прикордонного контролю через запровадження скринінгу громадян третіх країн на зовнішніх кордонах, а також нові процедури повернення відповідно до правил ЄС.

Окремо закон розширює використання біометричних даних та обмін інформацією з базами даних ЄС, що має посилити ідентифікацію осіб і підвищити рівень безпеки.

Також уточнюються правила видачі віз і посвідок на проживання, запроваджуються чіткіші терміни процедур та розширюються підстави для відмови або анулювання документів у разі загрози громадському порядку чи безпеці.

Крім того, передбачено суворіший контроль ще до в’їзду в країну – заявники мають надавати детальну інформацію про мету поїздки та умови перебування. Закон також встановлює вимоги до інтеграції, включно з програмами ранньої адаптації та знанням державної мови.

Окремий блок норм посилює контроль за працевлаштуванням і навчанням громадян третіх країн, а також підвищує відповідальність роботодавців і навчальних закладів для запобігання фіктивній зайнятості та навчанню.

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