ЗМІ: Іран пропонує США проєкт меморандуму з вимогами на $300 млрд та зняттям санкцій

Також Тегеран передбачає нормалізацію відносин зі Штатами.

Іран включив вимогу про виділення $300 млрд на відновлення економіки до проєкту меморандуму, який передбачає поступову нормалізацію відносин зі США.

Про це повідомляє іранське агентство Mehr із посиланням на документ, що містить 14 пунктів.

Серед ключових вимог, викладених у проєкті, – повне зняття санкцій і морської блокади, розблокування близько $24 млрд заморожених активів, припинення бойових дій у регіонах, зокрема в Ірані та Лівані, а також виведення американських військових сил із зон, що, за документом, пов’язані з територією Ірану.

Окремий блок пропозицій стосується ядерної програми. Іран заявляє про готовність підтвердити відданість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та розпочати 60-денний переговорний процес для напрацювання остаточного рішення щодо ядерних питань.

Згідно з меморандумом, остаточна угода має бути затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН. Для контролю за виконанням домовленостей пропонується створити спеціальний механізм моніторингу за участі міжнародних сторін.

Іран також наполягає на поступовій нормалізації відносин зі США у межах запропонованої дорожньої карти.