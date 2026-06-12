ООН заявляє, що таліби заарештували 30 жінок за порушення правил носіння хіджабу

Таліби заарештували щонайменше 30 жінок, звинувативши їх у порушенні вимог дрес-коду.
Про це повідомляє DW з посиланням на агентство ООН з питань прав жінок.
Організація “ООН-жінки” заявила, що “серйозно стурбована” арештами, які, на їх думку, посилили страх та тривогу серед жінок і дівчат.
Арешти відбулися на тлі погіршення становища жінок в Афганістані. Минулими вихідними десятки людей взяли участь у рідкісному для країни протесті у західному місті Герат проти політики талібів.
Інформацію про протести важко перевірити. Місцеві ЗМІ повідомили, що за кілька днів до протестів “поліція моралі” Талібану (Департамент пропаганди чеснот та запобігання пороку) затримала кількох жінок за нібито недотримання правил носіння хіджабу.
Однак місцева влада інформацію про арешти жінок спростовує.
На непідтверджених відео у соцмережах зафіксовано, як озброєні силовики розганяють демонстрацію, де серед учасниць були жінки у хіджабах, що повністю закривали обличчя.
В “ООН-жінки” заявили, що сили безпеки Талібану нібито відкрили вогонь по натовпу протестувальників, цілячиcь в чоловіків, жінок та дітей. Принаймні двоє людей, зокрема хлопчик, загинули, а понад 20 отримали поранення.
- Герат, який довгий час вважався одним з головних культурних та мистецьких центрів Афганістану, був одним з перших великих міст, що потрапив під владу Талібану у 2021 році.
- З моменту захоплення Афганістану в 2021 році Талібан обмежив роль жінок у різних сферах суспільного життя. Жінкам заборонили навчатися у школі після шостого класу та суттєво обмежили можливості працевлаштування.
- У травні таліби схвалили визнання дитячих шлюбів в Афганістані. "Мовчання" незайманої жінки після досягнення статевої зрілості може розцінюватися як згода на шлюб. Водночас аналогічне правило не застосовується до юнаків або жінок, які вже були у шлюбі.