У Белфасті виникли масові вуличні заворушення на тлі нападу мігранта на місцевого жителя

Антиміграційні мітинги, які спалахнули у Північній Ірландії після нападу виходця із Судану на британця із застосуванням холодної зброї, переросли у масові погроми.

Як пише The Guardian, праворадикальні активісти почали трощити інфраструктуру столиці Белфаста, декілька будівель та автівок були спалені, а поліція наразі намагається заспокоїти молодиків, які продовжують вдаватися до насильства.

Декілька спільнот мігрантів заявили про те, що побоюються атак відплати. Низка політиків звернулися до людей з вимогою припинити неконтрольовані вуличні безлади. Натомість близькі до правої ідеології спікери, наприклад, Ілон Маск, закликали мітингарів продовжувати "гучно говорити про свою незгоду".

Поліція висунула звинувачення мігранту із Судану, який прибув до Сполученого Королівства у 2023 році і отримав статус біженця. Він намагався відтяти голову людині на вулиці за допомогою ножа. Постраждалий з різаними ранами обличчя та шиї був доправлений до лікарні.