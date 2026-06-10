Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСвіт

У Белфасті виникли масові вуличні заворушення на тлі нападу мігранта на місцевого жителя

Чоловік із Судану намагався ножем перерізати голову британцю.

У Белфасті виникли масові вуличні заворушення на тлі нападу мігранта на місцевого жителя
Насильство на вулицях Белфаста
Фото: Guardian

Антиміграційні мітинги, які спалахнули у Північній Ірландії після нападу виходця із Судану на британця із застосуванням холодної зброї, переросли у масові погроми.

Як пише The Guardian, праворадикальні активісти почали трощити інфраструктуру столиці Белфаста, декілька будівель та автівок були спалені, а поліція наразі намагається заспокоїти молодиків, які продовжують вдаватися до насильства. 

Декілька спільнот мігрантів заявили про те, що побоюються атак відплати. Низка політиків звернулися до людей з вимогою припинити неконтрольовані вуличні безлади. Натомість близькі до правої ідеології спікери, наприклад, Ілон Маск, закликали мітингарів продовжувати "гучно говорити про свою незгоду".

Поліція висунула звинувачення мігранту із Судану, який прибув до Сполученого Королівства у 2023 році і отримав статус біженця. Він намагався відтяти голову людині на вулиці за допомогою ножа. Постраждалий з різаними ранами обличчя та шиї був доправлений до лікарні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies