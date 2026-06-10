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Індія ускладнила обхід антиросійських санкцій на морі

На відміну від Китаю, країна не допускає відвертих випадків ігнорування санкційних режимів.

Індія ускладнила обхід антиросійських санкцій на морі
Один з підсанкційних танкерів у морі
Фото: The Insider

Індійський реєстратор суден Register of Shipping заявив про запобігання понад 200 випадкам порушення санкційних пакетів шляхом скасування дозвольної документації для танкерів та інших кораблів тіньових флотів Росії та Ірану.

Як пише Reuters, одна з провідних компаній світу, яка займається видачею реєстрацій для морських перевезень, ускладнює для тих, хто прагне обійти санкції держав Заходу, страхування та доступ до портів. Процес комплексної санкційної політики під час перевірки суден застосовується з 2023 року, і за цей час 235 порушників вже були позбавлені можливості вільно пересуватися морем, перевозячи товари в інтересах підсанкційних держав.

Індійське втручання у шляхи обходу санкцій рішуче контрастує з поведінкою Китаю, який минулого місяця наказав своїм компаніям ігнорувати обмеження з боку Сполучених Штатів щодо п'яти нафтових суден, які перевозили енергопродукцію з Ірану.

Уряд Індії стверджує, що продовжує купувати російську нафту, але не наважився порушувати сакнції стосовно іншого виду палива - скрапленого газу. 

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