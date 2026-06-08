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ЄС запровадив санкції проти іранських посадовців та підрозділу КВІР через блокування Ормузької протоки

ЄС вперше застосував санкції, спрямовані на захист свободи морського судноплавства.

ЄС запровадив санкції проти іранських посадовців та підрозділу КВІР через блокування Ормузької протоки
Фото: detector.media

Європейський Союз запровадив санкції проти двох громадян Ірану та підрозділу Корпусу вартових ісламської революції через дії, що становлять загрозу свободі морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Рада ЄС.

Під санкції потрапили командування Корпусу ісламської революційної гвардії у провінції Хормозган, а також двоє осіб – Мохаммад Акбарзаде та Хамід Хоссейні.

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У ЄС зазначають, що підрозділ КВІР фактично здійснює контроль над проходженням суден через Ормузьку протоку, запроваджуючи систему "зборів" і вимог до надання даних про судна, вантажі та маршрути. На основі цієї інформації здійснюється відбір суден, яким дозволяється транзит.

Мохаммад Акбарзаде, за даними ЄС, є заступником командувача з політичних питань ВМС КВІР та публічно погрожував застосуванням ракет і безпілотників щодо суден, що проходять через протоку. 

Хамід Хоссейні, своєю чергою, представляє іранський союз експортерів нафти та просуває політику сплати транзитних зборів і погодження проходження суден з іранською стороною.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що дії Ірану є неприйнятними, і наголосила, що це перший випадок застосування нового санкційного режиму ЄС, спрямованого на захист свободи навігації.

За її словами, Євросоюз готовий і надалі використовувати цей механізм у разі повторних порушень.

Загалом під санкціями ЄС перебувають 26 фізичних та юридичних осіб і 27 організацій з різних країн. Санкції передбачають замороження активів, заборону надання фінансових ресурсів, а також заборону на в’їзд до країн ЄС для фізичних осіб.

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