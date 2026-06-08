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У Молдові вибухнув невідомий безпілотник

Люди не постраждали.

У Молдові вибухнув невідомий безпілотник
Імовірно російський дрон у Молдові, ілюстративне фото
Фото: МЗС Молдови у соцмережі Х

У ніч на 8 червня поблизу села Лопатна Оргіївського району Молдови вибухнув невідомий літальний апараn. Поліція країни припускає, що це дрон. 

Як пише пресслужба поліції Молдови, про подію повідомив місцевий мешканець. 

За даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

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Мешканець села помітив за межами населеного пункту невідомий літальний апарат, ймовірно, дрон. Незабаром після цього апарат вибухнув. Інцидент стався 7 червня близько опівночі.

«На місце події одразу прибули співробітники поліції, рятувальники та фахівці профільних служб. Вони оточили територію та провели необхідні перевірки. Також на місці працювали вибухотехніки та співробітники Управління з надзвичайних ситуацій Оргіївського району. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – повідомили у поліції.

Уранці 8 червня фахівці продовжили роботу на місці події. Співробітники профільних відомств з'ясовують обставини того, що сталося.

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