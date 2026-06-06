Партизани "АТЕШ" здобули секретні документи РФ щодо вразливості розвідувальних безпілотників росіян

У разі впливу на певні комбінації частот цифрові системи окремих типів дронів можуть втрачати зв’язок із пунктами керування.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про отримання секретних документів щодо вразливості російських розвідувальних безпілотників.

Як розповідають у партизанському русі, інформацію передав агент із числа працівників казанського акціонерного товариства "ЕНІКС", яке пов’язують із виробництвом дронів для потреб російського військово-промислового комплексу.

За даними "АТЕШ", підприємство з 2003 року є одним із ключових виробників безпілотної авіації для російської армії. Зокрема, там виготовляються розвідувальні БПЛА "Елерон-3" та "Елерон-10", комплекси "Т-16", а також інші системи та повітряні мішені, які використовуються для військових потреб.

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Стверджується, що отримані матеріали містять технічні особливості та вразливості російських безпілотників, зокрема дані про радіочастоти та можливі способи впливу засобів радіоелектронної боротьби.

За словами представників руху, у разі впливу на певні комбінації частот цифрові системи окремих типів дронів можуть втрачати зв’язок із пунктами керування та здійснювати примусову посадку.

"АТЕШ" заявляє, що відповідні дані вже передали Силам оборони України для подальшого використання у протидії ворожим безпілотникам на фронті.

У русі також стверджують, що до їхньої діяльності нібито дедалі частіше долучаються працівники російських оборонних підприємств, які виступають проти війни та передають інформацію зсередини виробництв.