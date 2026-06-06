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FT: кожен п’ятий затриманий за співпрацю з РФ в Україні у 2025 році – підліток

ФСБ активно вербує українську молодь через популярні онлайн-платформи.

FT: кожен п’ятий затриманий за співпрацю з РФ в Україні у 2025 році – підліток
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У 2025 році близько 21% затриманих в Україні за підозрою у співпраці з Росією становили неповнолітні, повідомляє Financial Times із посиланням на українські спецслужби.

За даними співрозмовників видання, російські спецслужби активно вербують молодь через популярні онлайн-платформи, зокрема Telegram, TikTok, Discord, Facebook та онлайн-ігри. За виконання завдань їм пропонують грошову винагороду, найчастіше у криптовалюті.

Як зазначає FT, спочатку неповнолітніх залучали до відносно простих завдань: збору інформації, розклеювання листівок та підпалів. 

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Однак згодом характер завдань став значно небезпечнішим: від шпигунства за українськими військовими об’єктами до участі у виготовленні та встановленні вибухових пристроїв.

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Видання наводить приклад двох груп підлітків віком 15–16 років, затриманих поблизу Харкова за фотографування українських систем протиповітряної оборони. За даними Служби безпеки України, координати цілей вони отримували від російських кураторів через інтернет під виглядом участі у «квесті». Згодом ці дані, за інформацією українських спецслужб, використовувалися для подальших ударів по місту.

Також повідомляється, що наймолодшій особі, яку намагалися залучити до диверсійної діяльності, було лише 11 років.

Financial Times зазначає, що практика вербування підлітків, яка спершу активно фіксувалася в Україні, нині поширюється й в інших європейських країнах: у Польщі, державах Балтії, Нідерландах та Великій Британії. 

Європейські спецслужби та Європол розглядають залучення неповнолітніх до диверсійної діяльності як одну з нових серйозних загроз безпеці.

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