На Чернігівщині через атаки РФ постраждали восьмеро цивільних

Унаслідок учорашніх ударів по Чернігову постраждали 8 цивільних людей, також пошкоджені 38 автівок.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У селі Новобілоуської громади пошкоджене житло й господарські приміщення - це був удар БпЛА.
У Городнянській громаді через удари ворожими "герберами" пошкоджена автозаправка.
У Сновській громаді Корюківського району "герані" атакували транспортну інфраструктуру.
У Новгород-Сіверському районі "Молнія" вдарила по селу в Семенівській громаді. Там пошкоджена оселя й господарська споруда.
У Семенівці пошкоджений легковик. У Новгороді-Сіверському через удар "ланцетом" по автозаправці постраждала працівниця АЗС.
У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрон вдарив по автівці пошти – постраждали двоє співробітників. Автомобіль пошкоджений.
- Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Є перебої з електропостачанням.