На Чернігівщині через атаки РФ постраждали восьмеро цивільних

Унаслідок учорашніх ударів по Чернігову постраждали 8 цивільних людей, також пошкоджені 38 автівок.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У селі Новобілоуської громади пошкоджене житло й господарські приміщення - це був удар БпЛА.

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У Городнянській громаді через удари ворожими "герберами" пошкоджена автозаправка.

У Сновській громаді Корюківського району "герані" атакували транспортну інфраструктуру.

У Новгород-Сіверському районі "Молнія" вдарила по селу в Семенівській громаді. Там пошкоджена оселя й господарська споруда.

У Семенівці пошкоджений легковик. У Новгороді-Сіверському через удар "ланцетом" по автозаправці постраждала працівниця АЗС.

У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрон вдарив по автівці пошти – постраждали двоє співробітників. Автомобіль пошкоджений.