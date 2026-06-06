Пожежа на території нафтобази в Усть-Лабінську після атаки дронів у Краснодарському кра]

У ніч на 6 червня безпілотники атакували об'єкти в Ленінградській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї та Тюменській області.

Про це пише ТГ-канал ASTRA та Exilenova+.

У Ленінградській області та Санкт-Петербурзі дрони могли атакувати Кронштадтський морський кадетський військовий корпус, нафтобазу в Петергофі та Науково-дослідний інститут морської теплотехніки у місті Ломоносов.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 141 безпілотник над регіоном. За його словами, падіння уламків зафіксували у Лузькому, Волосівському та Ломоносівському районах. Також повідомлялося про пожежу поблизу селища Велика Іжора, для реагування на наслідки якої було створено тимчасовий оперативний штаб.

Тим часом у Краснодарському краї, за даними Astra, ударні дрони атакували ВАТ «Полтавська нафтобаза» в Усть-Лабінську. Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Моніторинговий сервіс FIRMS від NASA зафіксував аномально високу температуру в районі нафтобази о 04:11. Підприємство має 28 резервуарів загальною місткістю майже 15 тисяч кубометрів і забезпечує паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Крім того, повідомляється про пожежу на Антипинському нафтопереробному заводі в Тюмені — одному з найбільших приватних НПЗ Росії. Його проєктна потужність перевищує 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти для внутрішнього ринку РФ.

У Міноборони Росії заявили, що вночі нібито було «перехоплено та знищено» 376 безпілотників над різними регіонами країни, зокрема над Ленінградською, Брянською, Бєлгородською, Курською, Ростовською, Тульською, Рязанською, Смоленською, Тверською та іншими областями, а також над Московським регіоном, окупованим Кримом, акваторіями Азовського і Чорного морів.

Уночі 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург. Російські медіа повідомили про затримку десятків рейсів в аеропорту "Пулково".