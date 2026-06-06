Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоВійна

Від Санкт-Петербурга до Тюмені: у Росії палають нафтобази, НПЗ та військові об'єкти

Безпілотники атакували об'єкти в Ленінградській області, Краснодарському краї та Тюмені.

Від Санкт-Петербурга до Тюмені: у Росії палають нафтобази, НПЗ та військові об'єкти
Пожежа на території нафтобази в Усть-Лабінську після атаки дронів у Краснодарському кра]
Фото: Exilenova+

У ніч на 6 червня безпілотники атакували об'єкти в Ленінградській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї та Тюменській області.

Про це пише ТГ-канал ASTRA та Exilenova+.

У Ленінградській області та Санкт-Петербурзі дрони могли атакувати Кронштадтський морський кадетський військовий корпус, нафтобазу в Петергофі та Науково-дослідний інститут морської теплотехніки у місті Ломоносов.

Реклама

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 141 безпілотник над регіоном. За його словами, падіння уламків зафіксували у Лузькому, Волосівському та Ломоносівському районах. Також повідомлялося про пожежу поблизу селища Велика Іжора, для реагування на наслідки якої було створено тимчасовий оперативний штаб.

Тим часом у Краснодарському краї, за даними Astra, ударні дрони атакували ВАТ «Полтавська нафтобаза» в Усть-Лабінську. Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Моніторинговий сервіс FIRMS від NASA зафіксував аномально високу температуру в районі нафтобази о 04:11. Підприємство має 28 резервуарів загальною місткістю майже 15 тисяч кубометрів і забезпечує паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Крім того, повідомляється про пожежу на Антипинському нафтопереробному заводі в Тюмені — одному з найбільших приватних НПЗ Росії. Його проєктна потужність перевищує 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти для внутрішнього ринку РФ.

У Міноборони Росії заявили, що вночі нібито було «перехоплено та знищено» 376 безпілотників над різними регіонами країни, зокрема над Ленінградською, Брянською, Бєлгородською, Курською, Ростовською, Тульською, Рязанською, Смоленською, Тверською та іншими областями, а також над Московським регіоном, окупованим Кримом, акваторіями Азовського і Чорного морів.

  • Уночі 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург. Російські медіа повідомили про затримку десятків рейсів в аеропорту "Пулково".
  • Згідно з інформацією каналу ASTRA, під атаку потрапив "Петербургський нефтяной терминал" – один з найбільших нафтоперевалкових комплексів на північному заході Росії. На його території в 37 га розміщено 21 резервуар для зберігання світлий й темних нафтопродуктів, а пропускна спроможність на рік – 12,5 млн тонн.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies