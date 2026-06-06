На Запоріжжі унаслідок російських обстрілів за добу загинули 2 людини, ще 5 постраждали

Надійшло 116 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені. Упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області.

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