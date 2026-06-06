Українське МЗС офіційно вибачилося перед Грецією за інцидент з морським дроном

У день вибуху українського морського дрона у порту румунського міста Констанца речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий оприлюднив офіційні вибачення нашої країни за схожий інцидент, який у травні стався біля берегів Греції.

Біля острова Лефкада в Іонічному морі було знайдено морський дрон, на якому розміщувалася вибухівка. Спершу виникали сумніви щодо того, що це саме українська розробка - зокрема вітчизняний виробник БПЛА заперечував схожість на модель MAGURA.

Втім МЗС визнало потрапляння безпілотника у територіальні води Греції внаслідок дій Росії, які несуть "постійну загрозу не лише Україні, але й її сусідам, Європі та цілому світу".

Українська сторона наголосила на відданості нормам міжнародного права та зацікавленості у тому, щоб подібні ситуації більше не траплялися, а у морях дотримувалися принципи безпеки цивільного судноплавства.