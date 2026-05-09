Суспільство / Війна

У Греції знайшли морський дрон, який вважають українським

Безпілотний катер ніс вибухівку і мав робочий двигун на момент виявлення.

Морський дрон Magura V5
Фото: navalnews

Грецькі рибалки поблизу острова Лефкада виявили морський безпілотник, який, за версією грецьких військових, є українським або пов'язаний з російсько-українською війною.

Як пише BBC, дрон знайшли у печері в Іонічному морі. У нього досі працював двигун, а берегова охорона, яка прибула за викликом рибалок, повідомила, що на борту була вибухівка.

У міністерстві оборони Греції заявили, що буде проведене розслідування. Ймовірно, це український безпілотник, який потрапив до грецьких територіальних вод внаслідок технічної помилки або втрати зв'язку з центром керування. Можливо, з його допомогою планувалася атака на одне із суден російського "тіньового флоту".

Оприлюднені у мережі відео транспортування дрона на берег не дозволяють його точно ідентифікувати, проте експерти вказують на схожість з БПЛА Маgura v5.

