У Чорному морі стався вибух на підсанкційному танкері Altura з роснафтою. Ймовірно, його атакував морський безпілотник

Пошкодження зафіксовані на палубі та в машинному відділенні. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Його пов’язують з тіньовим флотом РФ. 

Фото: NTV

На танкері Altura, завантаженому сирою нафтою, стався вибух у Чорному морі за 15 миль (близько 24 км) від Стамбула. Про це повідомляє турецьке медіа NTV.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що за попередніми оцінками інцидент міг бути спричинений безпілотним морським апаратом.

Танкер Altura, який перевозив 140 тисяч тонн нафти та вийшов із Росії, зазнав вибуху у відкритому морі. Повідомляється про значні пошкодження надбудови судна, а також про потрапляння води в машинне відділення.

Після сигналу про допомогу до місця події були направлені служби берегової охорони.

Наразі з’ясовується, чи був інцидент атакою.

Міністр Уралоглу повідомив, що на місце направлено технічні команди, і зазначив: «Постраждалих немає».

За даними, серед екіпажу поранених немає, стан 27 турецьких членів екіпажу — задовільний.

З відкритих джерел відомо, що судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України.

Дані відстеження суден свідчать, що танкер перевозив близько 1 млн барелів сирої нафти Urals з Новоросійська.

﻿
