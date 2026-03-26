CNN: Іран посилює оборону острова Харг та готується до потенційного наземного нападу США

Іран перекидає військових і засоби протиповітряної оборони на острів Харг, готуючись до можливої операції США з метою взяття острова під контроль.

Про це пише CNN, посилаючись на джерела, знайомі зі звітами американської розвідки.

Як повідомляє видання, адміністрація Трампа розглядала можливість використання американських військ для захоплення острова на північному сході Перської затоки — економічного рятівного кола для Ірану, через який проходить приблизно 90% експорту сирої нафти країни, — як важіль тиску на іранців, щоб змусити їх знову відкрити Ормузьку протоку.

Але американські чиновники та військові експерти стверджують, що така наземна операція пов'язана зі значними ризиками, зокрема великою кількістю жертв серед США. За словами джерел, острів має багаторівневу оборону, іранці останніми тижнями перекинули туди додаткові переносні керовані ракетні системи класу "земля-повітря".

Іран також встановлює протипіхотні та протиброньовані міни навколо острова, зокрема на береговій лінії, де американські війська могли б здійснити морську висадку, якщо Трамп розпочне наземну операцію.

Американські військові вже завдали ударів по Харгу 13 березня. Трамп заявив, що американські війська уникали ударів по нафтовій інфраструктурі на острові «з міркувань пристойності».

Спікер парламенту Ірану застеріг від спроб окупувати будь-які іранські острови, обіцяючи потужну відповідь.

Два експедиційні підрозділи морської піхоти нещодавно були розгорнуті на Близькому Сході. Ці підрозділи включають кілька тисяч морських піхотинців, а також десантні військові кораблі, авіацію та десантні судна. За словами джерел, вони, найімовірніше, будуть залучені до операції зі захоплення Харга. Очікується також, що найближчими днями до регіону прибуде близько 1000 американських солдатів.