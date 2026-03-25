Партія прихильників незалежності Гренландії вперше отримала місце в парламенті Данії

На загальних виборах у Данії, що відбулися 24 березня, гренландська партія Naleraq здобула своє перше місце у парламенті, пише Reuters.
Це відбулося на тлі посиленого міжнародного інтересу до острова після чергових спроб президента США Дональда Трампа встановити контроль над цією територією. Naleraq, яка виступає за негайне відокремлення Гренландії від Данського королівства, отримала 24,6% голосів, що вдвічі більше за її результат у 2022 році.
Поки чинний прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен намагається зміцнити зв'язки з Копенгагеном, щоб протистояти тиску США, успіх Naleraq демонструє розкол у суспільстві. Аналітики зазначають, що Трамп може використати ці внутрішні суперечності для просування ідеї переходу острова під вплив США.
Заяви Трампа щодо Гренландії
- Раніше президент США активно поширював заяви про намір приєднати складову Данії – Гренландії – до Штатів нібито через неспроможність країни забезпечити безпеку острова від РФ і Китаю.
- Білий дім говорив і про силове приєднання Гренландії, і про можливість купити острів чи навіть підкупити його жителів.
- Дійшло до того, що Трамп звернувся до НАТО із проханням вплинути на ситуацію і допомогти США приєднати данську територію.
- У ЄС територіальні претензії Трампа на Гренландію сприйняли негативно. З’явилися заяви лідерів блоку і низки держав. Деякі країни відправили у Данію свої невеличкі розвідмісії.
- У відповідь Трамп оголосив про введення мит (10%) із 1 лютого щодо Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. 1 червня 2026 року мито збільшать до 25%. Ці тарифи діятимуть до моменту досягнення угоди про повну та абсолютну купівлю Гренландії.
- Європарламент висловив готовність зупинити ратифікацію торговельної угоди зі США через такі дії американського лідера. А в ЄС з’явилися заклики до керівництва боку застосувати механізм антипримусу до Штатів.
- Водночас у Гренландії пройшов чисельний мітинг через скандальні заяви президента США.
- Тим часом данські медіа отримали доступ до документації, яка містить перелік військових заходів на випадок, якби у січні Сполучені Штати наважилися на захоплення Гренландії.
- Як писало BBC, солдати армії Данії, перекинуті на острів, мали вказівки щодо підриву злітно-посадкових смуг ключових аеропортів. Також до Гренландії були доставлені запаси крові, які мали бути використані для лікування поранених.