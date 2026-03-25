Партія прихильників незалежності Гренландії вперше отримала місце в парламенті Данії

На загальних виборах у Данії, що відбулися 24 березня, гренландська партія Naleraq здобула своє перше місце у парламенті, пише Reuters.

Це відбулося на тлі посиленого міжнародного інтересу до острова після чергових спроб президента США Дональда Трампа встановити контроль над цією територією. Naleraq, яка виступає за негайне відокремлення Гренландії від Данського королівства, отримала 24,6% голосів, що вдвічі більше за її результат у 2022 році.

Поки чинний прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен намагається зміцнити зв'язки з Копенгагеном, щоб протистояти тиску США, успіх Naleraq демонструє розкол у суспільстві. Аналітики зазначають, що Трамп може використати ці внутрішні суперечності для просування ідеї переходу острова під вплив США.

