Філіппіни оголосили «національний енергетичний надзвичайний стан» на тлі війни в Ірані

Водночас країна збільшує використання вугілля. Також Філіппіни звернулися до США по дозвіл закуповувати нафту в підсанкційних країнах.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оголосив «національний енергетичний надзвичайний стан» через війну на Близькому Сході, яка, за словами його адміністрації, створює «безпосередню загрозу критично низького рівня енергопостачання», передає The Guardian.

Надзвичайний стан, який спочатку діятиме протягом року, оголосили лише за кілька годин після того, як міністр енергетики заявив про плани збільшити виробництво електроенергії на вугільних електростанціях, щоб стримати зростання тарифів на тлі порушень постачання газу через війну.

«Оголошується національний енергетичний надзвичайний стан у зв’язку з триваючим конфліктом на Близькому Сході та пов’язаною з ним безпосередньою загрозою для доступності та стабільності енергопостачання країни», — йдеться в указі, оприлюдненому у вівторок увечері.

Документ надає міністерству енергетики повноваження безпосередньо протидіяти накопиченню палива та спекуляціям, а також здійснювати авансові платежі для забезпечення паливних контрактів.

Пізніше в середу стало відомо, що Філіппіни звернулися до Держдепартаменту США з проханням про винятки, які дозволили б закуповувати нафту в країнах, що перебувають під санкціями США — ймовірно, зокрема в Ірані та Венесуелі — щоб гарантувати постачання палива. Посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес повідомив, що це питання перебуває в процесі опрацювання.

Станом на 20 березня уряд повідомляв, що запасів палива в країні вистачає приблизно на 45 днів, і він прагне додатково закупити ще 1 млн барелів нафти для формування резерву.

Філіппіни, де одні з найвищих цін на енергію в регіоні, значною мірою залежать від імпортного палива для роботи електростанцій.

Архіпелаг із населенням 116 млн осіб отримує близько 60% електроенергії з вугілля.

Міністр енергетики Шерон Гарін раніше у вівторок заявила, що через різке зростання вартості скрапленого природного газу (LNG) країна буде змушена «тимчасово» ще більше покладатися на вугілля.

За її словами, Філіппіни також розглядають можливість збільшення закупівель вугілля у свого головного постачальника — Індонезія.