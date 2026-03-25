США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ізраїльський 12-й канал та The New York Times.

Офіційно Вашингтон не підтверджував та не заперечував цю інформацію. Президент США Дональд Трамп заявляв, що з Іраном упродовж останніх днів тривають переговори. Тегеран це заперечує.

За даними 12-го каналу, документ передбачає:

відмову Ірану від розробки ядерної зброї та збагачення урану;

передачу запасів збагаченого урану та всієї інформації Міжнародному агентству з атомної енергії;

ліквідацію ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфахані та Фордо; відмову від фінансування афілійованих угруповань;

відкриття Ормузької протоки для вільного судноплавства;

обмеження випуску ракет, скорочення їхньої дальності та використання їх лише з метою самооборони.

Поки що неясно, наскільки цей план був поширений серед іранських чиновників і чи приймуть Іран та Ізраїль його як основу для переговорів.

Ключовим посередником між США та Іраном, за даними The New York Times, став командувач сухопутних військ Пакистану Асім Мунір, який у 2025 році двічі зустрічався з Трампом. Вважається, що фельдмаршал Мунір також підтримує тісні зв’язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції, що дозволяє йому передавати повідомлення між сторонами конфлікту.

The Wall Street Journal також пише, що КВІР, який зміцнив свої позиції у владі Ірану, висунув вимоги, "діаметрально протилежні заявленим вимогам США". Серед них - закриття всіх баз США в Перській затоці, виплата репарацій за напад на Іран, стягнення плати з суден, що проходять через Ормузьку протоку, припинення ізраїльських ударів по ліванському угрупованню "Хезболла" (визнане в США терористичним), скасування санкцій проти Ірану та збереження ракетної програми.

Посередники з Туреччини, Єгипту та Пакистану наполягають на організації зустрічі між американськими та іранськими офіційними особами, але сторони поки що не погодилися на це.

Раніше Financial Times також повідомляло, що МЗС Ірану розіслало країнам-членам Міжнародної морської організації листа, яким дозволяє "неворожим суднам" проходити через Ормузьку протоку "в координації з іранською владою".

