Президент Німеччини назвав війну Трампа проти Ірану порушенням міжнародного права

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, назвавши її "непотрібною і тією, якої можна було уникнути".

Як пише Politico, попри свою церемоніальну роль у німецькій політиці, глава держави вкрай критично висловився щодо дій Дональда Трампа на Близькому Сході. Штайнмаєр вважає війну порушенням міжнародного права і жахливою помилкою та говорить, що твердження Вашингтона щодо неминучого нападу Ірану на США та союзників "не тримається купи".

Президент нагадав, що був серед дипломатів, які вели переговори з Іраном щодо ядерної угоди, яку фактично знищив під час свого першого терміну Трамп. На думку Штайнмаєра, республіканець вніс розкол у трансатлантичні відносини, який не вдасться подолати "так само, як не можна повернутися до відносин з Росією, які були до 24 лютого 2022 року".

Штайнмаєр закликав зробити Бундесвер "основою конвенційного захисту у Європі" і якомога швидше позбутися технологічної залежності від Сполучених Штатів.