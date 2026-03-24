Ліван висилає посла Ірану: за "порушення дипломатичних норм"

Ліванський міністр закордонних справ 24 березня повідомив про рішення вислати з країни посла Ірану Мохаммеда Резу Шейбані. Про це пише The Guardian.

Іранського посла оголошують персоною нон грата. Уряд Лівану заявив про “порушення Іраном дипломатичних норм та встановлених протоколів між двома країнами”.

За даними NBS News, іранський посол мусить виїхати з Лівану до кінця місяця.

Ізраїль завдає ударів по Лівану, атакуючи іранське проксі – угруповання “Хезболла”. Внаслідок ударів страждають і цивільні.

Нині міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив намір взяти під контроль південь Лівану.



