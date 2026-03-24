Унаслідок авіаударів по об'єкту шиїтських Сил народної мобілізації в Іраку загинуло 15 осіб

Серед загиблих є командир групи "Анбар".

Члени Іракських шиїтських Сил народної мобілізації , ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок авіаударів по об’єкту шиїтських Сил народної мобілізації (PMF) у західній іракській провінції Анбар загинули щонайменше 15 бійців, включно з командиром операцій у провінції Анбар, ще 30 осіб дістали поранення.

Про це агенцію Reuters повідомили джерела в службах безпеки та охорони здоров’я у вівторок.

PMF у своїй заяві підтвердили загибель свого анбарського командира Саада аль-Баїджі та 14 його соратників. Вони звинуватили Сполучені Штати в здійсненні атаки, заявивши, що американський авіаудар був спрямований по командному штабу, коли персонал перебував на службі.

За даними джерел у медицині, частина поранених перебуває у критичному стані, і кількість загиблих може зрости.Удари були завдані по штаб-квартирі PMF під час наради з безпеки за участю високопоставлених командирів.

PMF, або ж «Хашд аш-Шаабі», – це об’єднання переважно шиїтських воєнізованих формувань, яке було офіційно інтегроване до державних сил безпеки Іраку і включає кілька угруповань, пов’язаних з Іраном.

Підтримувані Тегераном збройні групи здійснюють атаки на американські бази в Іраку з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому.

﻿
