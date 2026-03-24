Від атак страждав і Ізраїль: відомо про вибухи в Єрусалимі.

Унаслідок ізраїльського удару по Лівану загинули щонайменше двоє людей, п’ятеро поранені, передають CBS News з посиланням на інформацію ліванського МОЗ. Країна стверджує, що армія Ізраїлю атакувала населений пункт поблизу Бейрута.

Відео, поширене в соцмережах, свідчить, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше один будинок. Ізраїльські військові раніше закликали до евакуації з південних районів поблизу Бейрута, але не з Бшамуна.

Окрім того, вранці вівторка армія Ізраїлю вдарила по кількох районах на півдні Лівану, зокрема по АЗС в місті Рашідіє. Там спалахнула пожежа.

Іран тим часом повідомив про нову хвилю атак проти Ізраїлю. Вибухи лунали, зокрема, в Єрусалимі, але офіційної інформації про це немає. Також під ударом перебували ізраїльські північні райони. Шістьох людей поранило в Тель-Авіві внаслідок збиття ракет, передає Jerusalem Post.

Також Іран заявив, що були атаковані два його газові об’єкти. Ні США, ні Ізраїль відповідальності за удари на себе поки що не брали. Один з об’єктів – в Ісфахані, а інший – газопровід для електростанції Хорремшехр.

Представники Ірану в коментарі CBC повідомили, що через медіаторів отримали від США їхні пропозиції. Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що Штати та Іран мали “дуже хороші продуктивні розмови”. Ці переговори послідували за погрозами Трампа атакувати електроенергетику Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку.

Загалом американський Центком повідомляв про атаки на 9000 іранських об’єктів.

Бойові дії на Близькому Сході

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди.

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн.