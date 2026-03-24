Авіакомпанії групи Lufthansa відмовилися від рейсів на Близький Схід до осені

Найбільше у Європі об'єднання авіакомпаній під проводом німецької Lufthansa не здійснюватиме рейсів у низку ключових аеропортів країн Близького Сходу до жовтня.

Як пише Spiegel, аж до осені не варто очікувати відновлення сполучення з Абу-Дабі, Амманом, Бейрутом, Даммамом, Ер-Ріядом, Ербілем, Маскатом і Тегераном. Перевізники наголошують на безпекових і операційних ризиках через війну з Іраном.

Виняток зроблено для дочірньої компанії Eurowings, яка поки скасувала рейси до Бейрута і Ербіля лише до кінця квітня. Також дещо краща ситуація з Тель-Авівом і Дубаєм, які не обслуговуються поки до 31 травня.

До групи Star Alliance, флагманом якої є Lufthansa, входять також авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Eurowings, Discover Airlines та інші. Окрім них, не літає на Близький Схід наразі і національний французький перевізник Air France.