Авіакомпанії групи Lufthansa відмовилися від рейсів на Близький Схід до осені

Перевізники не очікують поліпшення безпекової обстановки в регіоні найближчим часом.

Авіакомпанії групи Lufthansa відмовилися від рейсів на Близький Схід до осені
Lufthansa
Фото: EPA/UPG

Найбільше у Європі об'єднання авіакомпаній під проводом німецької Lufthansa не здійснюватиме рейсів у низку ключових аеропортів країн Близького Сходу до жовтня.

Як пише Spiegel, аж до осені не варто очікувати відновлення сполучення з Абу-Дабі, Амманом, Бейрутом, Даммамом, Ер-Ріядом, Ербілем, Маскатом і Тегераном. Перевізники наголошують на безпекових і операційних ризиках через війну з Іраном.

Виняток зроблено для дочірньої компанії Eurowings, яка поки скасувала рейси до Бейрута і Ербіля лише до кінця квітня. Також дещо краща ситуація з Тель-Авівом і Дубаєм, які не обслуговуються поки до 31 травня.

До групи Star Alliance, флагманом якої є Lufthansa, входять також авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Eurowings, Discover Airlines та інші. Окрім них, не літає на Близький Схід наразі і національний французький перевізник Air France.  

